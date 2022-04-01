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Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı 67 yaşındaki bisiklet sürücüsü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı 67 yaşındaki bisiklet sürücüsü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Afyonkarahisar-İzmir yolu üzeri Paşa Cami yakınlarından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda bisikleti ile ilerleyen Mustafa Demirbilik (67) isimli şahsa, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü T.S. (34) idaresindeki 03 DR 572 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan bisiklet sürücüsü yola düşerek ağır yaralandı. Ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri talihsiz adamı ambulans ile özel hastaneye kaldırdı. Ancak Demirbilek burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar, Bisiklet, Cami, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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