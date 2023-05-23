Otomobilin çarptığı baba-kız yaralandı

Çorum'da, elektrikli motosiklete çarpan sürücü aracını terk ederek kaçtı. Kazada yabancı uyruklu baba ve 4 yaşındaki kızı yaralandı.

Kaza, Kale Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Topel Caddesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 19 AT 309 plakalı otomobil, yabancı uyruklu Nacah Abed Z. (68) yönetimindeki elektrikli motosiklete çarparak olay yerinden kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan 4 yaşındaki kızı Leyali Nacah Z. yaralandı. Yaralı baba ve kızı sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Nacah Abed Z.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan otomobil Milönü 2. çıkmaz sokakta terk edilmiş halde bulundu.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ÇORUM