Otomobilin çarptığı aydınlatma direği tramvay enerji hattının üzerine devrildi - Haberler

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Otomobilin çarptığı aydınlatma direği tramvay enerji hattının üzerine devrildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobilin çarptığı aydınlatma direği tramvay enerji hattının üzerine devrildi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de otomobilin çarptığı aydınlatma direği tramvay enerji hattının üzerine devrildi.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de otomobilin çarptığı aydınlatma direği tramvay enerji hattının üzerine devrildi. Kaza sebebi ile uzun süre duran tramvay seferleri sebebi ile mahsur kalan birçok vatandaş minibüslerle yollarına devam etti.

Olay, İzmit ilçesinde bulunan Rafet Karacan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen direk tramvay yolunun katenerini koparttı. Ardından muhtemel bir tehlikenin önüne geçme amacıyla tramvay seferleri durduruldu. Farklı noktalarda durdurulan tramvaylardan yolcular tahliye edildi. Yolcuların mağdur olmaması için tramvay hattına minibüsler ve belediye otobüsleri getirildi. Birçok vatandaş yolculuğuna minibüs ve otobüslerle devam etmek zorunda kalırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Otomobilin çarptığı aydınlatma direği tramvay enerji hattının üzerine devrildi

Otomobilin çarptığı aydınlatma direği tramvay enerji hattının üzerine devrildi

Otomobilin çarptığı aydınlatma direği tramvay enerji hattının üzerine devrildi

Otomobilin çarptığı aydınlatma direği tramvay enerji hattının üzerine devrildi

Otomobilin çarptığı aydınlatma direği tramvay enerji hattının üzerine devrildi

Otomobilin çarptığı aydınlatma direği tramvay enerji hattının üzerine devrildi

Otomobilin çarptığı aydınlatma direği tramvay enerji hattının üzerine devrildi

Otomobilin çarptığı aydınlatma direği tramvay enerji hattının üzerine devrildi

Otomobilin çarptığı aydınlatma direği tramvay enerji hattının üzerine devrildi

Otomobilin çarptığı aydınlatma direği tramvay enerji hattının üzerine devrildi

Otomobilin çarptığı aydınlatma direği tramvay enerji hattının üzerine devrildi

Otomobilin çarptığı aydınlatma direği tramvay enerji hattının üzerine devrildi

Otomobilin çarptığı aydınlatma direği tramvay enerji hattının üzerine devrildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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