Otomobilin çarptığı ATV, park halindeki araca çarpıp takla attı: 2 turist yaralı 3. Sayfa Haberleri Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan ATV, park halindeki başka bir araca çarpıp takla attı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan ATV, park halindeki başka bir araca çarpıp takla attı. Kazada, ATV üzerindeki 2 Alman turist yaralandı. Kaza, Hasan Fehmi Boztepe Caddesinde yaşandı. Henry Bitterling'in kullandığı 07 BAH 434 plakalı ATV'ye iddiaya göre aynı istikamette gitmekte olan beyaz bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ATV, park halindeki 07 YKA 08 plakalı araca çarptıktan sonra takla atara devrildi. Kazada, ATV sürücüsü Henry Bitterling ve arkasındaki Irıs Maria Bitterling yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. ATV'ye çarpan beyaz otomobilin, kısa bir süre durakladıktan sonra olay yerinden ayrıldığı bildirildi. - ANTALYA 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan Manavgat Antalya turist 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Otomobilin çarptığı ATV, park halindeki araca çarpıp takla attı: 2 turist yaralı - Haberler

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