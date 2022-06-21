Beyoğlu'nda otomobil ile çarpışan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı Beyoğlu'nda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Beyoğlu'nda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Fedai Aslan yönetimindeki 57 EB 524 plakalı hafif ticari araç, Sütlüce Mahallesi Zor Bayır Sokak'ta kontrolden çıkarak İmrahor Caddesi'nde seyir halindeki Ali Emre'nin kullandığı 34 DZG 846 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç, refüje devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Fedai Aslan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. AA / Emrah Gökmen - 3. Sayfa Ali Emre Tragger Beyoğlu 3. Sayfa Güncel Haberler

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