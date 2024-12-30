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Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Kilis'te okula giderken otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü Gaziantep'te 19 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Kilis'te okula giderken otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü Gaziantep'te 19 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Olay, Kilis Ekrem Çetin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, okula giden 9 yaşındaki Muhammed El Kedro karşıdan karşıya geçerken kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 9 yaşındaki Muhammed'i Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

19 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kilis'te kaldırıldığı hastaneden Gaziantep'e Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Muhammed, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak 19 günlük yaşam savaşını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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