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Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki kız çocuğu yaralandı

Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki kız çocuğu yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 3 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 3 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Kaza, Mevlana Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gebze istikametine seyir halinde olan H.K. idaresindeki 15 DR 011 plakalı Fiat marka otomobil, yolun karşısına geçen 3 yaşındaki E.B.'ye çarptı. Kazada küçük kız hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan küçük kız, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Gebze Fatih Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Gebze 3. Sayfa Haberler

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