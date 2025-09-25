Haberler

Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı

Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı
Karaman'da otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yeşilada Mahallesi Şehit Metin Yiğittop Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aniden yola çıkan 3 yaşındaki B.S. isimli erkek çocuğuna İ.Ü. (27) idaresindeki 70 AAZ 556 plakalı Volkswagen marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk yere yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan çocuk ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

