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Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 23.15 sıralarında Yeni Mahalle İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Yavuz Selim Kalaycı'ya H.A., yönetimindeki 70 FZ 595 plakalı Citroen marka otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle çocuk yaklaşık 25 metre ileri savruldu. İhbar üzerine kaza yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yavuz Selim Kalaycı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazadan sonra otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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