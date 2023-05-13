Otomobilin çarpmasıyla inşaat alanına savrulan kadın hayatını kaybetti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen kazada otomobilin çarpması ile savrularak inşaat alanına düşerek ağır yaralanan 73 yaşındaki kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Güldibi Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen 73 yaşındaki Adile Balcı'ya, Alaattin A. (21) idaresindeki 34 PH 0184 plakalı Audi marka otomobil çarpmıştı. Çarpmanın etkisi ile savrularak yolun kenarında bulunan inşaat alanına düşen kadına yardım etmek isteyen sürücü Alaattin A.'da aynı yere düşerek yaralandı. Bu esnada İsmail Ş. (22) yönetimindeki 41 JB 066 plakalı hafif ticari araç, Alaattin A.'nın otomobili ile kazaya yardım etmek için aracını park eden İrfan D. (22) idaresindeki 54 SA 275 plakalı Toyota marka otomobile çarptı.

Yardım etmek isterken kazaya karıştılar

Meydana gelen zincirleme trafik kazasında; otomobilin çarptığı yaya Adile Balcı, çarptığı kadına yardım etmek istediği esnada inşaat alanına düşen Alaattin A. ile 41 JB 066 plakalı hafif ticari araç içerisinde bulunan Seval Ş. ve Sinem Ş. isimli 4 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan 73 yaşındaki Adile Balcı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Balcı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz kadın, Sapanca Yeni Mahalle Mehmet Efendi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - SAKARYA