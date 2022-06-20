Otomobilin çarpıp kaçtığı bisiklet sürücü ağır yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobilin çarpıp kaçtığı bisiklet sürücü ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Otomobilin çarpıp kaçtığı bisiklet sürücü ağır yaralandı

Bilecik'te seyir halinde bir otomobilin çarparak kaçtığı bisiklet sürücü ağır yaralandı.

Bilecik'te seyir halinde bir otomobilin çarparak kaçtığı bisiklet sürücü ağır yaralandı. Sürücünün çarpanın etkisiyle ayakkabısı yakındaki Jandarma Eğitim Tugay Komutanı bahçesine fırladı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Abdülhamit Han Bulvarı üzerinde bisikletiyle seyir halinde olan yabancı uyruklu Qari Ahmadshah K.'ye., İl Özel İdare kavşağı ışıklarında banketten şeride geçtiği esnada sürücüsü tespit edilemeyen 11 ABC 526 plakalı otomobil çarparak kaçtı. Çarpmanın etkiyle bisiklet sürücünün ayakkabısı yaklaşık 5 metre yükseklikteki Jandarma Eğitim Tugay Komutanı bahçesine fırlarken, yere düşen Qari Ahmadshah K. ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan yaralının sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis kaçan araç sürücünü yakalamak için seferber oldu. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Bilecik 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title