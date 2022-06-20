Otomobilin çarpıp kaçtığı bisiklet sürücü ağır yaralandı Bilecik'te seyir halinde bir otomobilin çarparak kaçtığı bisiklet sürücü ağır yaralandı. Bilecik'te seyir halinde bir otomobilin çarparak kaçtığı bisiklet sürücü ağır yaralandı. Sürücünün çarpanın etkisiyle ayakkabısı yakındaki Jandarma Eğitim Tugay Komutanı bahçesine fırladı. Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Abdülhamit Han Bulvarı üzerinde bisikletiyle seyir halinde olan yabancı uyruklu Qari Ahmadshah K.'ye., İl Özel İdare kavşağı ışıklarında banketten şeride geçtiği esnada sürücüsü tespit edilemeyen 11 ABC 526 plakalı otomobil çarparak kaçtı. Çarpmanın etkiyle bisiklet sürücünün ayakkabısı yaklaşık 5 metre yükseklikteki Jandarma Eğitim Tugay Komutanı bahçesine fırlarken, yere düşen Qari Ahmadshah K. ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan yaralının sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis kaçan araç sürücünü yakalamak için seferber oldu. - BİLECİK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Bilecik 3. Sayfa Haberler

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