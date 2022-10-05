Otomobilin çapıp kaçtığı çocuk yaralandı 3. Sayfa Haberleri Adıyaman'da, otomobilin çarpıp kaçtığı küçük çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Adıyaman'da, otomobilin çarpıp kaçtığı küçük çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi 534 Sokak içerisinde oyun oynayan 5 yaşlarındaki Ayşe Mina D'ye plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir otomobil çarptı. Meydana gelen kazada küçük kız yaralanırken otomobil sürücüsü ise otomobiliyle olay yerinden ayrıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ayşe Mina D., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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