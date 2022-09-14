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Otomobilin camını kırıp, müzik sistemi çalan 2 şüpheli tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Otomobilin camını kırıp, müzik sistemi çalan 2 şüpheli tutuklandı

Konya'da bir aracın camını kırarak teyp ve ses sistemi çalan 3 şüpheli ve çalıntı eşyaları satın alan 1 kişi gözaltına alındı.

Konya'da bir aracın camını kırarak teyp ve ses sistemi çalan 3 şüpheli ve çalıntı eşyaları satın alan 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Çevreli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan araştırma sonrası sol arka kelebek camının kırılarak teyp ve ses sisteminin çalındığını tespit etti. Olayın aydınlatılması için çalışma başlatan ekipler, çevrede yapılan kamera görüntü incelemelerinde şüphelilerin daha önceden de birçok suç kaydı olan Sabit B. (33), Şevket M. (26) ve M.Ç. (17) olduğunu belirledi. Şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına alan ekipler, suç unsuru eşyaları satın alanın ise önceden hırsızlık ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan Aziz D. olduğunu tespit etti. Eşyalar araç sahibine teslim edildi.

Olayının şüphelilerinden M.Ç., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen Sabit B. ve Şevket M., çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Sabit B. ve Şevket M.'nin hırsızlık, gasp ve çeşitli suçlardan 30'dan fazla kaydı olduğu öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hırsızlık Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Araştırma Konya 3. Sayfa Haberler

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