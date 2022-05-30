Otomobilin bagajından yavru ceylan çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobilin bagajından yavru ceylan çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Otomobilin bagajından yavru ceylan çıktı

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde bir aracın bagajından yavru ceylan çıktı.

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde bir aracın bagajından yavru ceylan çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolü yaptıkları sırada bir aracı durdurup arama yaptı. Yapılan aramada aracın bagajında yavru bir ceylan bulundu. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında işlem yapılırken yavru ceylan ise Doğa Koruma Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı Şanlıurfa Eyyübiye Jandarma 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title