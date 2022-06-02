Otomobilin altına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı - Haberler

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Otomobilin altına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobilin altına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Muğla'nın Datça ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu aracın altına sıkışan köpek itfaiyenin çalışması ile kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu aracın altına sıkışan köpek itfaiyenin çalışması ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, İskele Mahallesi Kargı Turizm Caddesi üzerinde bir otomobil köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile köpek otomobilin altına sıkıştı. Köpeğin sahibi ve araç sürücüsü köpeği sıkıştığı yerden kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye gelen Datça İtfaiye Grup Amirliği ekipleri aracı kaldırarak köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarılan ve genel durumu iyi olan köpek sahibine teslim edildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Muğla 3. Sayfa Haberler

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