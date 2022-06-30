Otomobilin altına giren yılan mahalleliyi korkuttu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobilin altına giren yılan mahalleliyi korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Otomobilin altına giren yılan mahalleliyi korkuttu

Karabük'te otomobilin altında fark edilen yılan mahalleliyi korkuttu.

Karabük'te otomobilin altında fark edilen yılan mahalleliyi korkuttu.

Merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından bir otomobilin altında yılan olduğu fark edildi. Vatandaşların haber vermesiyle Karabük Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, otomobilin altındaki yılan yakalandı.

Yakalanan yılan doğal ortamına salındı. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Karabük 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title