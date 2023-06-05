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Otomobili uyuşturucu taşımak için özel dizayn etmişler

Otomobili uyuşturucu taşımak için özel dizayn etmişler

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, marşpiyel kısmına zulalanmış 14 paket afyon sakızı ele geçirildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, marşpiyel kısmına zulalanmış 14 paket afyon sakızı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kandıra'da durdurdukları otomobilde arama yaptı. Narkotik köpeği ile yapılan aramada aracın marşpiyel kısmına zulalanmış 14 paket halinde 15 kilogram 600 gram afyon sakızı ele geçirdi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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