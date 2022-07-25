Otomobili kül olmaktan itfaiye kurtardı Gaziantep'in Nizip ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangını itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü. Gaziantep'in Nizip ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangını itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü. Yangın, Nizip ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıktı. İddiaya göre 27 SY 870 plakalı otomobil seyir halindeyken kaputtan dumanlar çıkmaya başladı. Dumanı gören araç sürücüsü arabayı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edilirken aracın motor kısmından çıkan dumanlar yerini aleve bıraktı. İtfaiye ekipleri aracın ön kısmını saran alevleri büyümeden söndürürken aracın ön kısmında maddi hasar meydana geldi. - GAZİANTEP İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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