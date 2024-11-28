Otomobili Düz Kontakla Çalan Hırsız Tutuklandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir otomobili düz kontak yöntemiyle çalıp 2 gün sonra bırakan hırsız, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı ve tutuklandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobili düz kontak yöntemiyle çalıştırılıp çalan hırsız tutuklandı.
Geçtiğimiz günlerde Akhisar Mahallesi'nde park halindeki 16 K 2965 otomobil, düz kontak yöntemiyle çalıştırılıp çalındı. Şahıs, çaldığı araçla 2 gün gezip çaldığı yere yakın sokağa bırakıp kaçtı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri şüphelinin peşine düştü. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şahıs sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURSA