Otomobile motor yükledi, kapısı açık trafikte seyretti

AKSARAY - Aksaray'da otomobilin arka koltuklarına motosiklet yükleyen araç sürücüsü sığdıramadığı motosikletin ön tekeri dışarıda aracın arka kapısı açık halde trafikte seyretti.

Olay, Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikleti bir yerden bir yere taşımak isteyen vatandaş ilginç bir yönteme başvurdu. Motosikleti otomobilin arka koltuklarına yükleyen sürücü bir süre uğraştığı motosikleti sığdıramayınca motosikletin ön tekeri kapı dışında kaldı. Buna rağmen motosikletin ön tekeri dışarıda, aracın arka kapısı açık vaziyette trafiğe çıkan sürücü görenleri de hayrete düşürdü. Kilometrelerce trafikte tehlikeli yolculuk yapan sürücü Fatih Mahallesinde gözden kaybolurken, sürücüye gerekli trafik kuralı ihlalinden para cezası kesildi.