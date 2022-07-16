Otomobile isabet eden yorgun mermi korkuttu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobile isabet eden yorgun mermi korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Otomobile isabet eden yorgun mermi korkuttu Tekirdağ Çorlu'da park halindeki otomobilin bagaj kapısına isabet eden yorgun mermi, kahvehane önünde oturanları korkuttu.

Otomobile isabet eden yorgun mermi korkuttu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da park halindeki otomobilin bagaj kapısına isabet eden yorgun mermi, kahvehane önünde oturanları korkuttu.

Olay, Reşadiye Mahallesi Mandıracı Caddesi üzeri türbe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, mevkii henüz bilinmeyen ve rastgele havaya açılan ateş sonucu park halindeki Tuncay Çelik'e ait ticari taksinin bagaj kaputuna yorgun mermi düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, kahvehane önünde çay içen vatandaşları korkuttu.

"Birisinin başına da düşebilirdi"

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen taksi şoförü Tuncay Çelik, polisi arayıp şikayetçi oldu.

Magandalara tepki gösteren Çelik, "Ya birinin başına düşseydi ne olacaktı? İş mi yani bu. Sen rastgele havaya ateş açıp zevk yapacaksın, ondan sonra birinin canı yanacak. Böyle saçmalık mı olur. Bak yoldan geçen insanlar, burada oturanlar var. Biraz daha duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Arabanın başında çay içiyormuş

Kahvehanede oturan bir vatandaş da, "Taksinin başında oturup çay içerken bir ses geldi. Balkondaki bir teyze de bir şey mi düştü diye sordu. Bir baktık yerde mermi var" diye konuştu.

Taksicinin şikayeti üzerine polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title