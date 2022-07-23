Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı Samsun'un Bafra ilçesinde otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. - Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Fatih Mahallesi Alaçam Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahadır K. idaresindeki 55 ABY 248 plakalı motosiklet sürücüsü, marketten alışveriş yaptıktan sonra caddeden geri dönüş yapan Sadık T.'nin kullandığı 34 Z 9478 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay - 3. Sayfa 3. Sayfa Yerel Haberler

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