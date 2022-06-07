Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Alaçam Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan S. idaresindeki 55 JJ 173 plakalı motosiklet sürücüsü aynı istikamete seyir halinde olan Ufuk T. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Alaçam Bafra 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title