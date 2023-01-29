Otomobilden yükselen alevler geceyi aydınlattı

Küçükçekmece'de, park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Küçükçekmece'de, park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev topuna dönen otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın esnasında yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, saat 05.30 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Güvercin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayda kimse yaralanmazken, alev topuna dönen otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Paniğe neden olan otomobilin alevler içinde kaldığı anlar cep telefonuna yansıdı.

Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Yangın ile ilgili inceleme ise sürüyor. - İSTANBUL