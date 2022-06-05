Otomobilden tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı - Haberler

Otomobilden tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, otomobilden pompalı tüfekle yapılan ateş sonucu yaralandı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, otomobilden pompalı tüfekle yapılan ateş sonucu yaralandı. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Belsin Mahallesi İsmail Erez Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre otomobille seyir halindeki E.Ö., yaya olarak yürüyen İ.C.'ye pompalı tüfekle ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yaralı İ.C. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli E.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kayseri 3. Sayfa Haberler

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