Otomobilden havaya ateş açan 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Otomobilden havaya ateş açan 2 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobilden havaya ateş açan 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de otomobilin içinden havaya ateş açan 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de otomobilin içinden havaya ateş açan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 5 Mayıs günü saat 18.00 sıralarında bir otomobilden silah ateşlendiği ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda içerisinden ateş açıldığı belirlenen otomobil Esentepe Mahallesi'nde yakalandı. Aracın içinde bulunan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatılırken, otomobilde yapılan aramada 2 adet kurusıkı tabanca ve 3 adet dolu fişek ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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