Otomobilden fırlayarak yaralanan sürücü ehliyetsiz çıktı

Orhangazi'ye bağlı Gedelek Mahallesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında, kavşaktan köy içine geçiş yapmak isteyen 15 yaşındaki ehliyetsiz gencin kullandığı otomobile, ana yolda seyir halinde olan bir kamyon yandan çarptı. Otomobilden fırlayan otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Gedelek Mahallesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Gedelek Mahallesi'nde yaşayan O.Ş. (15) isimli bir genç babasına ait 41 AR 251 plakalı otomobille Gedelek kavşağından köy içine doğru dönüş yaptığı esnada Orhangazi istikametinden Bursa istikametine doğru gitmekte olan S.D. (25) idaresindeki 16 ASV 047 plakalı kamyon, otomobile yandan çarptı.

Kaza sonrasında takla atan otomobilin 15 yaşındaki sürücüsü O.Ş. araçtan fırlayarak metrelerce savruldu. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi burada yapılan O.Ş. ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi. O.Ş. buradaki müdahalenin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa