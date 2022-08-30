Otomobilden cep telefonu ve çanta çalan şahıslar yakalandı

Küçükçekmece'de otomobilin içinde bulundan 1 adet çanta ve 3 adet cep telefonu çalan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Küçükçekmece'de otomobilin içinde bulundan 1 adet çanta ve 3 adet cep telefonu çalan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 28 Ağustos tarihinde Küçükçekmece ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki bir sokakta meydana geldi. 3 şahıs otomobille adrese gelerek sokakta park halinde bulunan bir otomobil içerisinden 1 adet çanta ve 3 adet cep telefonu çaldı. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde güvenlik kamera görüntülerinin inceleyen polis ekipleri 3 şahsın otomobille adrese geldikleri, park halinde olan bir otomobil içerisinden 1 adet çanta ve 3 adet cep telefonu çaldıkları ve akabinde araçla bölgeden uzaklaştıklarını görüldü.

Çalışmaların devamında kimlikleri tespit edilen M.T.(22), Ö.U. (17) ve A.A. (17) isimli şüpheliler aynı gün Küçükçekmece'de bulunan ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, "Otodan Hırsızlık" suçundan adli makamlara sevk edildi. Üç şüpheli şahıs, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL