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Otomobilden hırsızlık anları kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobilden hırsızlık anları kameradaKAYSERİ Kayseri'de bir otomobil içerisinden 25 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çalarak bir çocuğu da darp eden şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Otomobilden hırsızlık anları kamerada

KAYSERİ Kayseri'de bir otomobil içerisinden 25 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çalarak bir çocuğu da darp eden şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Gevher Nesibe Mahallesi'nde bulunan bir otoparktaki araçtan 25 bin TL değerinde ziynet eşyası ve bir miktar para çalındı. Aynı gün yine Gevher Nesibe Mahallesinde bulunan bir işletmedeki kasadan 2 bin 500 TL parayı alan şahıslar, durumu fark eden S.S.'yi de darp ederek kayıplara karıştı. Durumun bildirilmesi üzerine İl emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği'nce çalışma başlatıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda 'Otodan Hırsızlık' ve 'Yağma' olaylarının şüphelilerinin F.D. ve G.E. olduğu belirlendi.

İşlemleri tamamlanan yaşı küçük çocuk şüpheliler, adliyeye sevk edilirken, şüphelilerin otomobilden yaptığı hırsızlık olayı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - 3. Sayfa

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