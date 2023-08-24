Otomobilden açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, Şarkiye Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde bekleyen Semih S'ye yaklaşan bir otomobilin içerisinden tabanca ile ateş açıldı. Semih S göğsünden yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.