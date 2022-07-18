Otomobildeki yangın büyümeden söndürüldü Aydın'ın Söke ilçesindeki bir alışveriş merkezinde bulunan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Aydın'ın Söke ilçesindeki bir alışveriş merkezinde bulunan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde bulunan otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir belediyesi Söke İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası otomobilde maddi hasar meydana geldi. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa alışveriş İtfaiye Aydın 3. Sayfa Haberler

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