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Otomobildeki uyuşturucu zulası 'Ceku' ile böyle tespit edildi

Otomobildeki uyuşturucu zulası "Ceku" ile böyle tespit edildi

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu'da polis ekiplerinin durdurduğu bir otomobilde dedektör köpek "Ceku" ile yapılan aramada, torpido kısmına zulalanmış halde esrar ve sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekiplerinin durdurduğu bir otomobilde dedektör köpek "Ceku" ile yapılan aramada, torpido kısmına zulalanmış halde esrar ve sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta narkotik dedektif köpeği Ceku ile arama yapıldı. Yapılan aramada Ceku'nun aracın torpido konsolu kısmında tepki vermesi üzerine, vites kolunun ön kısmında bulunan kapağın altına uyuşturucu madde zulalandığı tespit edildi. Alana gizlenmiş halde 4,25 gram esrar ve sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili H.S., G.İ. ve U.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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