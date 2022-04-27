Otomobildeki gaz kaçağı paniğe neden oldu

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki otomobilde meydana gelen gaz kaçağı paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Çilhane Mahallesi Hacı Ahmet Sokak üzerinde park halinde bulunan 55 AGJ 707 plakalı otomobilin gaz kaçırdığını fark eden vatandaşlar durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri gaz kaçıran otomobilin patlama ihtimaline karşı çevre güvenliğini aldı. Alınan önlemlerin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobildeki gaz kaçağına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesi sonucu gaz kaçağı kontrol altına alındı. - SAMSUN

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