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Otomobildeki bavulda 19 kilo 150 gram esrar çıktı

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Adana'da narkotik polisleri şüphe üzerine durdukları otomobilde bulunan bavulda 19 kilo 150 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili otomobilde bulunan 2 kişi tutuklandı.

Otomobildeki bavulda 19 kilo 150 gram esrar çıktı

ADANA - Adana'da narkotik polisleri şüphe üzerine durdukları otomobilde bulunan bavulda 19 kilo 150 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili otomobilde bulunan 2 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesine bağlı Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda bulunan İncirlik uygulama noktasında şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Dedektör köpeği araçta yaptığı aramada bagajda bulunan bavula tepki verdi. Polisler bavulu açtıkları esrar ile karşılaştı. 28 pakette toplam 19 kilo 150 gram esrar ele geçilirdi. Araçta bulunan Serhat T. ile Şefik T. gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik 3-sayfa Adana 3.Sayfa Güncel Haberler

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