Otomobilde saklanan uyuşturucu maddeyi narkotik köpek 'Alfa' buldu

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de jandarma ekiplerinin, narkotik köpeği Alfa ile birlikte bir otomobilde yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadeleye yönelik faaliyetler gerçekleştirildi. Alpu'da ikamet eden 2 şahsın Eskişehir'den Alpu'ya uyuşturucu madde sevk edecekleri bilgisinin alınmasıyla kimlikleri tespit edilen şüpheliler, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince takibe alındı. KOM ve Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince Eskişehir-Alpu kara yolunda yapılan uygulamada şüpheliler kendilerine ait otomobilde yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında narkotik köpeği Alfa ile yapılan arama neticesinde, otomobil içinde saklanmış vaziyette bulunan 10 gram metamfetamin ve 1 adet 'Payp' olarak tabir edilen uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla iki şüpheli gözaltına alınarak haklarında "Kullanmak amacıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak " suçundan adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa