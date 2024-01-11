Otomobilde çıkan yangın çevredekilerin yardımıyla söndürüldü

KARAMAN - Karaman'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yanan otomobile yangın tüpünden sıkılan tozun rüzgar nedeniyle yön değiştirmesi sonucu 1 kadın etkilendi.

Yangın, akşam saatlerinde Şeyh Edibali Mahallesinde bulunan Merkez Spor Salonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.T.'nin kullandığı 42 YY 408 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Bunun üzerine sürücüsü aracını Merkez Spor Salonunun otoparkına çekerek itfaiye ve çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Orada bulunan Mehmet Uysal isimli vatandaş ise aracından aldığı yangın söndürme tüpüyle yanan otomobile müdahale etti. Müdahale esnasında yangın söndürme tüpünün tozu, rüzgarın etkisiyle yön değiştirince orada bulunan bir kadın hafif şekilde etkilendi. Çağrılan ambulansta tedavisi yapılan kadın daha sonra oradan ayrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi de söndürülen otomobilin akü başlıklarını sökerek önlem aldı.

Sürücünün yardım çağrısına üzerine geldiğini söyleyen Mehmet Uysal, "Aracın sahibi araçtan dumanlar çıktığını söyledi ve arabadan anlayan var mı diye seslendi. Baktığımda araçtan hafif duman çıkıyordu. Ben de arabamdan yangın söndürme tüpünü aldım geldim. Arabanın konsolunda gözüken ufak bir yangın vardı, tüple müdahale ederek söndürdük" diye konuştu.

İtfaiye, otomobilin motor kısmındaki kabloların şase yapması sonucu yangının çıktığını tespit etti.