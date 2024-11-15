Otomobilde borularla tehlikeli yolculuk

Karabük'te sürücünün bir kısmını camdan dışarı sarkıttığı atık su borusu ile yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay Şehit Ataşe Reşat Bulvarında meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan 34 FVA 299 plakalı otomobilin sağ ön camından orta şeride uzanan atık su borusunu görenler şaşkınlık yaşadı. Hem kendini hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atarak yapılan yolculuk bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - KARABÜK