- Otomobilde 20 ruhsatsız silah ele geçirildi

ADANA - Adana'da polisin durduğu bir otomobilde 20 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 2 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesinde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Ekipleri uygulama yapmaya başladı. Polis uygulama yaptığı sırada bir otomobilden şüphelenip durdurdu. Polis otomobildeki iki zanlıyı indirip arama yaptı. Yapılan detaylı aramada otomobilin bir çok noktasında zulalanmış halde 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Zanlılar Murat Ö. ve Nebi A. gözaltına alındı. Zanlılar ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.