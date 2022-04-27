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Otomobil yoldan çıktı 1 ölü 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil yoldan çıktı 1 ölü 3 yaralı

Sivas'ta otomobil yoldan çıktı, araçta bulunan 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil yoldan çıktı, araçta bulunan 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Ankara karayolu 20. Kilometresinde meydana geldi. Kazada N.D. (34) yönetimindeki 58 HH 117 plakalı Toyota marka otomobil yoldan çıkarak şarampolde bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Kazada Onur Akın (25) olay yerine hayatını kaybetti. Araçta bulunan sürücü ile A.T(30) ve A.A.(40) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sivas Ankara karayolu, Otomobil, Sivas, Ölü, 3. Sayfa, Haberler

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