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Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Adıyaman'da, otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Murat E., idaresindeki 35 MKB 40 plakalı otomobil, Gölbaşı Caddesi 1 Aralık İlkokulu yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Ömer A'ya çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Ömer A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Aralık Ömer 3. Sayfa Haberler

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