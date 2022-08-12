Otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kilis'te otomobilin yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgi göre, asri mezarlıkta H.P. (76) adlı sürücü, 01 BES 70 plakalı otomobiliyle fren yerine gaza basınca yayalara çarptı. . Kazada yaralanan Ayşe Can (64), R.K. ve F.Y. 112 acil ambulansı ile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen Ayşe Can hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KİLİS