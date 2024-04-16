Elazığ'da yaya geçidinde çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı

Elazığ'da yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan 13 yaşındaki çocuk, seyir halindeki otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, İmam Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İ.Y. (19) idaresindeki 34 ZT 8335 plakalı araç, Şehit Burhan Gatfar Ortaokulunun bulunduğu yaya geçidine geldiğinde yol üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan M.E.S.'ye (13) çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ