Otomobil yangında hurdaya döndü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil yangında hurdaya döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Otomobil yangında hurdaya döndü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde alevlere teslim olan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde alevlere teslim olan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, 59 KA 399 plakalı otomobilden seyir halinde iki dumanlar çıkmaya başladı. Araçta bulunan sürücü N.Y. ve yanındaki G.Y. araca ilk müdahaleyi kendileri yaptı. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, kısa sürede otomobili söndürdü. Hurda yığınına dönen otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Yangın ile ilgili tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Edremit 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title