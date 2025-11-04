Haberler

Otomobil ve Tanker Çarpıştı: Selma Karay Hayatını Kaybetti

Otomobil ve Tanker Çarpıştı: Selma Karay Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Selma Karay, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada toplamda dört kişi yaşamını yitirdi.

HAKKARİ (İHA) – Van'ın Gürpınar ilçesinde geçtiğimiz günlerde otomobille tankerin çarpıştığı kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan Selma Karay da (30) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Geçtiğimiz günlerde Van-Yüksekova kara yolu üzerindeki Zernek Barajı yakınlarında 34 FNY 206 plakalı otomobil ile 35 ABC 263 plakalı tanker çarpışmıştı. Kazada otomobilde bulunan Alihan Karay (55), Aysel Karay (60) ve Gülsen Han (40) olay yerinde yaşamını yitirirken, Selma Karay (30) ile Dilan Karay (7), Derin Karay (6) ve Eymen Han (6) yaralı olarak çevredeki hastanelere sevk edilmişti. Van'da 6 gündür tedavi gören Selma Karay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Selma Karay'ın cenazesi, Van'daki otopsi işlemlerinin ardından Yüksekova'ya getirildi. Karay'ın cenazesi, ilçenin Gürdere köyünde kılınan namazın ardından daha önce kazada hayatını kaybeden aile fertlerinin de defnedildiği mezarlıkta, sevenlerinin gözyaşları ve duaları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Soruşturmanın sürdürüldüğü kazada hayatını kaybedenlerin sayısı da 4'e yükseldi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Hükümet krizi büyüyor! ABD hava sahası her an kapanabilir

ABD hava sahası her an kapanabilir! İşte kaosun görüntüsü
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj

Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi

Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi
Türk sanat müziği ustası Süheyla Altmışdört son yolculuğuna uğurlandı

Sanat dünyasının acı kaybı! Usta isim son yolculuğun uğurlandı
Kılıçdaroğlu için bir dönemin sonu

Bir dönemin sonu
Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası

Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası
Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi

Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Futbolu bırakıp dönerci olmasının sebebi buymuş
Özel'in açıklamalarına AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler

Özel'in o sözlerine AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.