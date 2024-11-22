Otomobil ve Motosiklet Kazasında 2 Yaralı
Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştıktan sonra motosikletten fırlayan yaya yaralandı. Hem motosiklet sürücüsü hem de yaya hastaneye kaldırıldı.
Otomobille çarpışarak fırlayan motosikletli yayanın üzerine düştü: 2 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da motosiklet, otomobil ve yayanın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Mergup Şinik Sokak yol ayrımı Çorlu Ziraat Odası karşısında meydana geldi. Çarşı istikametine seyreden H.A. idaresindeki otomobil, iddiaya göre, sağından geçiş yapan C.K.'nin kullandığı motosiklet ile çarpıştı.
Kaza sonrası motosikletten fırlayan C.K. yoluna karşısına geçmeye çalışan yaya A.Ö.'ye çarptı. Olay sonrası yaralanan yaya A.Ö. ve motosiklet sürücüsü C.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne ve özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.