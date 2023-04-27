Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

Çorum'da otomobil ile bir hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

Çorum'da otomobil ile bir hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum- Ortaköy karayolu Yaydiğin köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar T. yönetimindeki 19 ADF 355 plakalı hafif ticari araç ile Ebru T. yönetimindeki 19 AAK 380 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler araçlarda bulunan Hatice T., Deniz Sefa T., Asil T., Nurettin Aras T., Oğuzhan A., Yasemin N. ve Caner N. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM