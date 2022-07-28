Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı Jandarma yaralı çocuğu sırtında taşıdı Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

 - Güncelleme:

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Jandarma yaralı çocuğu sırtında taşıdı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Akalan Mahallesi mevkisinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Şenel'in kullandığı 55 FK 553 plakalı otomobil, virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. 112'ye yapılan ihbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Ramazan Şenel ile araçta bulunan Musa Demir ve İsmail Demiryaralandı. Yaralılar jandarma ve vatandaşlar tarafından yaklaşık 200 metrelik uçurumdan çıkarıldı.

Jandarma yaralı çocuğu sırtında taşıdı

Bir jandarma personeli kazada yaralanan 12 yaşındaki İsmail Demir'i sırtına alarak halat yardımıyla uçurumdan çıkardı. Jandarmanın bu hareketi çevredekilerin takdirini topladı. Yaralılar 112 acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazazedelerin, 25 Temmuz'da meydana gelen trafik kazasında yanarak hayatını kaybeden sürücünün cenazesinden döndüğü öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay - 3. Sayfa

Jandarma Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title