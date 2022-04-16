Otomobil traktöre çarptı: 2 yaralı - Haberler

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Otomobil traktöre çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil traktöre çarptı: 2 yaralı

Eskişehir'de otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Bursa- Eskişehir karayolunun 10'uncu kilometresindeki Hisar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa'dan Eskişehir'e doğru gelmekte olan otomobil sürücüsü A.D., kendisiyle aynı istikamette seyreden S.C. idaresindeki traktöre arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü A.D. ve yanında yolcu olarak bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Her iki araçta da büyük maddi hasarın oluştuğu trafik kazası hakkında incelemenin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Otomobil traktöre çarptı: 2 yaralı

Otomobil traktöre çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir, Otomobil, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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