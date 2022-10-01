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Otomobil traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Otomobil traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken traktöre arkadan çarptı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken traktöre arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Perşembe Işıkları Kavşağında meydana geldi. Çaycuma istikametinden Kozcağız istikametine gitmekte olan Z.A.'ye ait 67 DA 062 plakalı Tofaş marka otomobil Ahatlı yol ayrımında olan traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil de bulunan Z.A. T.G. yaralandı. Olayı gören diğer sürücüler 112 acil servisi arayarak yardım istedi. Gelen ambulansla yaralılara ilk müdahale yapılarak Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak 3. Sayfa Haberler

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