Otomobil traktöre arkadan çarptı: 2'si ağır 3 yaralı

Aksaray'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Aksaray - Konya karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden Salih T. (58) idaresindeki 68 KS 808 plakalı otomobil, 20. kilometreye geldiğinde önünde seyreden Kamber E. yönetimindeki 68 FK 012 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kaza sonrası traktör devrilirken kazada sürücüler ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Sahire T. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde sağlık görevlileri tarafından yapılan yaralılar, ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücü ile Sahire T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY